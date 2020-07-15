عقوب يوجه برفع حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات سرت والجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 09:30 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والمستشفيات برفع حالة الطوارئ القصوى في أقسام الإسعاف والطوارئ في سرت، ومستشفى ودان والعافية بالجفرة.

ودعا عقوب إلى وضع خطة لتمديد العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية؛ لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

الإجراء لدعم القوات المسلحة
وأشار عقوب إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى «تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في صدها وحربها العدوان التركي»، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، الخاصة بعدة تمركزات ونقاط ثابتة للإسعاف بعدة مناطق بالمنطقة الشرقية من أجدابيا والبريقة وصولا لمدينة سرت.

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وتابع: «إن البلاد تمر بتحديات كبيرة، ولابد من تضافر الجهود» داعيا الفرق الطبية والطبية المساعدة إلى الالتزام الكامل بتواجدهم بأعمالهم، داعيا الجميع بالتقيد بتنفيذ التعليمات والعمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية.

كما شدد عقوب على أهمية الإبقاء على الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، مطالبا بالتزام الأسر بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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