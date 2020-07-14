عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز

رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء إنه سيؤكد خلال اجتماعاته في روما على ضرورة «التوزيع العادل للثروة الناتجة من النفط والغاز بين كل الليبيين»، وتوفير «ضمانات للشعب الليبي» بهذا الصدد، مؤكدًا في السياق ذاته أنه «لا مصلحة لأحد في قيام حرب في ليبيا».



ووصل رئيس مجلس النواب ، مساء الإثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية إلى إيطاليا، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.

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ونفى صالح في مقابلة مع مجموعة «آدنكرونوس» الإعلامية نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، مسؤولية «الجيش الوطني الليبي عن إغلاق آبار النفط»، وقال إن «الجيش مكلف من الشعب بحراسة المرافق النفطية».



وأضاف أن عائدات النفط «تسيطر عليها الآن حكومة (الوفاق برئاسة فائز) السراج (...) وأيضًا حكومة تركيا»، مطالبًا بـ«تفكيك الميليشيات في طرابلس ودمجها في الأعمال المدنية والعسكرية، كل حسب اختصاصاته».



لا مصلحة لأحد في اشتعال حرب

وبشأن مخاطر اشتعال حرب إقليمية بسبب النزاع الراهن، قال رئيس مجلس النواب «لا أعتقد أن لأحد مصلحة في قيام الحرب في ليبيا»، مضيفًا: «الكل يبحث عن مصلحته في ليبيا نحن نضمن تحقيق المصالح المشروعة للجميع».