عقيلة صالح ووليامز يرحبان بإعلان رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 07:35 مساء
عقيلة صالح وستيفاني وليامز في جنيف 10 يوليو 2020. (البعثة الأممية)

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الصادرات وإعادة فتح النفط، مؤكدين ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط، كونه ملك كل الليبيين ويجب أن يدار إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية.

وبحث الطرفان خلال اجتماع عقد اليوم في جنيف، إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة الأخيرة لوقف إطلاق النار، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

وبحسب بيان للبعثة الأممية اليوم، رحبت وليامز بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم، خصوصًا في سرت.

وناشد الطرفان الجهات الدولية لـ«وقف تدخلاتها السلبية في ليبيا»، وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي، وفق البيان.

واليوم الجمعة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة «كريتي باستيون» أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان يعلن فتح «آيا صوفيا» أمام المسلمين لأداء الصلاة
دولى
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
عربى
البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين
دولى
شقيقة زعيم كوريا الشمالية لا ترى فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن
دولى
109 مهاجرين لقوا حتفهم بعد مغادرتهم ليبيا منذ بداية العام
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط
ليبيا
هل يتجه لبنان إلى «الجحيم» في غياب دعم صندوق النقد؟
عربى
جريدة الوسط: تسريبات عن خيار «القبعات الزرق» في ليبيا
ليبيا
إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
العدد 242 من «الوسط»: خيار القبعات الزرقاء .. ولدغ العقارب في الجنوب
ليبيا
المحكمة الأميركية العليا تبت في قضيتي حسابات ترامب المالية وعلاقته بممثلة أفلام ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إحراق تمثال لميلانيا ترامب في مسقط رأسها سلوفينيا