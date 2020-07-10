عقيلة صالح ووليامز يرحبان بإعلان رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط الليبية

عقيلة صالح وستيفاني وليامز في جنيف 10 يوليو 2020. (البعثة الأممية)

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الصادرات وإعادة فتح النفط، مؤكدين ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط، كونه ملك كل الليبيين ويجب أن يدار إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية.

وبحث الطرفان خلال اجتماع عقد اليوم في جنيف، إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة الأخيرة لوقف إطلاق النار، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

وبحسب بيان للبعثة الأممية اليوم، رحبت وليامز بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم، خصوصًا في سرت.

وناشد الطرفان الجهات الدولية لـ«وقف تدخلاتها السلبية في ليبيا»، وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي، وفق البيان.

واليوم الجمعة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة «كريتي باستيون» أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.