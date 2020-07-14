عقيلة يطلب دعم إيطاليا لوقف إطلاق النار في ليبيا

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، (أرشيفية: مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه ينتظر الدعم من السلطات الإيطالية من أجل حل الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى وجود شراكة حقيقية مع روما، ودور مرتقب منها في «مشاريع إعادة الإعمار».

وقال: «أنتظر الدعم من أجل حل الأزمة، وحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ومجلس رئاسي، كل إقليم يسمي من يمثله في هذا المجلس»، حسب مقابلة مع مجموعة «آدنكرونوس» الإعلامية، والتي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الثلاثاء.

عقيلة يحذر من «حرب طاحنة»

جاءت تلك المقابلة قبل ساعات من لقاءات ستجمع صالح في روما مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي غوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب.

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وأشار صالح إلى أنه، بناء على مبادرته السياسية التي أعلنها في وقت سابق، أن من مهام المجلس «تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة، تعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة».

ولفت إلى المطالبة بوقف إطلاق النار كي «لا تكون ليبيا مسرحا للعمليات العسكرية، تلحق الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية الليبية»، محذرا من أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار سيقود إلى «حرب طاحنة لا يعلم نتيجتها إلا الله»، وعقّب: إن «الحرب شر لا يريده أحد».