غلق مجمع عيادات سرت المركزي ودخوله مرحلة تعقيم بالكامل

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 02:12 صباحا
مجمع عيادات سرت المركزي, (الإنترنت)

قررت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، إقفال مجمع عيادات سرت المركزي بالكامل ودخوله مرحلة تعقيم كاملة، بسبب وجود حالة لامرأة مصابة بفيروس كورونا أول من أمس، مكثت فيه بقسم العزل أكثر من 24 ساعة، حتى خرجت لإحالتها لقسم العزل بالجفرة.

وأعلنت إدارة العيادة المجمعة سرت إغلاق العيادة بالكامل وذلك لتعقيم الأقسام فيها، ليتم استئناف العمل بعد يومين تقريبا، ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

تعاون بين بلديتي سرت وهراوة لمكافحة «كورونا»

والأحد بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر مع عميد بلدية هراوة المكلف محمد الشارف التعاون بين البلديتين في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، عن طريق اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لبلدية سرت.

جاء ذلك في اجتماع بديوان بلدية سرت، والذي شهد الاتفاق على وضع آلية لمعاونة فريق الرصد والتقصي في سرت لإجراء عمليات مسح طبي بمنطقتي هراوة والعامرة.

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