تعاون بين بلديتي سرت وهراوة لمكافحة «كورونا»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 13 يوليو 2020, 01:46 مساء
اجتماع عميد المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع عميد بلدية هراوة المكلف، 12 يوليو 2020، (بلدية سرت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر مع عميد بلدية هراوة المكلف محمد الشارف التعاون بين البلديتين في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، عن طريق اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لبلدية سرت.

جاء ذلك في اجتماع بديوان بلدية سرت، أمس الأحد، والذي شهد الاتفاق على وضع آلية لمعاونة فريق الرصد والتقصي في سرت لإجراء عمليات مسح طبي بمنطقتي هراوة والعامرة.

كما تناول الاجتماع أيضا متابعة الوصلات غير الشرعية على مسارات خطوط ومنظومة النهر الصناعي، واتخاد الإجراءات بشأنها.

حضر الاجتماع عضو المجلس التسييري لبلدية سرت السنوسي الدعيكي، ورئيس لجنة الأزمة في بلدية سرت فرج عبدالمجيد، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا المستجد بسرت الدكتور الاستشاري عبدالله لاحول.

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