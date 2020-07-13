تشاووش أوغلو: حكومة الوفاق لن تستفيد من وقف إطلاق النار على خطوط القتال الحالية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أن حكومة الوفاق الوطني «لن تستفيد في حال إعلان وقف إطلاق النار الآن على امتداد خطوط القتال الحالية» وفق ما نقلته «رويترز».

ونقلت «رويترز» تصريحات تشاووش أغلو، في مقابلة مع قناة «خبر ترك»، التي قال فيها: «إلا بد لحكومة الوفاق الوطني السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار».

وفي إطار منفصل، أضاف تشاووش أوغلو أن «تركيا ستبدأ عمليات المسح الزلزالي والتنقيب عن الموارد الطبيعية في جزء من شرق البحر المتوسط وتغطية اتفاقية وقعتها أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر 2019».

وأبدى وزير الخارجية التركي استعداد بلاده للعمل مع شركات من دول أخرى مثل إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا.

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وفي بروكسل، دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تركيا إلى «التعاون مع المؤسسات والدول الأوروبية، والانخراط في عملية التهدئة سواء عن طريق وقف الانتهاكات المتكررة لقرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، ووقف عمليات التنقيب غير القانونية شرق المتوسط» وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».