الإصابات الجديدة بـ«كورونا».. طرابلس لها النصيب الأكبر والأجانب في القائمة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن توزيع 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، والتي سجلت أمس الأحد.

وجاء العدد الأكبر في طرابلس بواقع 42 مصابا، منهم 20 حالة جديدة و22 حالة مخالطة، و13 حالة في براك الشاطئ، منها ثماني حالات جديدة وخمس حالات مخالطة، وست حالات جديدة ليسوا ليبيين في القواليش، وأربع حالات جديدة في مصراتة، ومثلها في الزاوية لعائدين من السفر، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما أشار البيان إلى تسجيل حالتي إصابة بالمخالطة في تمنهنت، ومثلهما لمصابين بالمخالطة في ترهونة، وحالة جديدة لكل من سبها والعمامرة، وبنغازي، ورأس لانوف، وصرمان، ومسلاتة.

أما عن حالات الشفاء، فلفت المركز إلى تعافي 26 مصابا، من بينهم 24 شخصا في بنغازي، واثنان في طرابلس، وبذلك وصل إجمالي الإصابات إلى 1512 حالة، منها 1105 حالات نشطة، و367 متعافيا، إضافة إلى 40 حالة وفاة.