قوات الوفاق تعزز تواجدها بين سرت والجفرة تحسبا لـ«تحشيد» القيادة العامة

مركبة عسكرية قرب سرت (أرشيفية: الإنترنت).

كشف آمر غرفة عمليات سرت والجفرة بالقوات التابعة لحكومة الوفاق، العميد إبراهيم أحمد بيت المال، زيادة الدعم الفني لمحاور عملية «دروب النصر» بين سرت والجفرة، بعد رصد «تحشيدات» وتحركات مكثفة لقوات القيادة العامة في المنطقة.

وتابع بيت المال في بيان اليوم، أنه بناء على الاجتماع الاستثنائي مع آمري محاور عملية دروب النصر أمس، للوقوف على المستجدات الميدانية بالمنطقة الواقعة بين سرت والجفرة، تم رصد هذه التحشيدات وهو ما «استدعى التواصل مباشرة مع القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، واقترحنا عليه عقد اجتماع عاجل برئاسته»، إضافة إلى آمري المناطق العسكرية الثلاث، لمناقشة هذه المستجدات وما تقتضيه ضرورة المرحلة.

وتابع أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على زيادة الدعم الفني للمحاور، وكذلك تحسين المنظومة الدفاعية بشكل أكبر وأوسع، إضافة إلى جملة من الأمور.