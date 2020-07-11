إحصائية «الصحة»: 1342 إصابة بفيروس كورونا خلال 15 أسبوعا والوفيات 38 حالة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على مدى 15 أسبوعا بلغ 1342 حالة، تعافى منها 307 حالات بنسبة 22.8%، وتوفي 38 شخصا بنسبة 2.7% من الإجمالي.

وأشارت البيانات التي أعدتها إدارة الإعلام بالوزارة إلى إن عدد الإصابات في الأسبوع الماضي يعادل عدد ما ظهر منها خلال الأسابيع الـ11 الأولى.

وقسمت الإحصائية الصادرة أمس الجمعة، حالات الإصابة، إلى 420 إصابة جديدة، و 843 إصابة مخالطة، بينما كان هناك 59 حالة إصابة بالفيروس قادمة من الخارج، و20 إصابة لمقيمين غير ليبيين.

وأوضحت أن هذه الإصابات جرى تسجيلها في 47 مدينة ومنطقة في الأقاليم الليبية الثلاثة، إذ ظهرت أكثريتها في المنطقة الغربية بواقع 33 منطقة، ثم برقة في ست مناطق، وأخيرا فزان التي سجلت 8 مناطق بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أن أكبر عدد إصابات في أول خمس مناطق هي على التوالي: سبها، تلتها طرابلس، وزليتن، فمصراتة، ثم بنغازي. أما المناطق التي سجلت حالات وفيات، فقد وصل عددها إلى سبع مناطق، هي: سبها، وطرابلس، وزليتن، والجفرة, وبن جواد, ومصراتة, الشاطئ..

في حين كانت هناك 12 منطقة سجلت حالات تعاف هي: طرابلس، وسبها، ومصراتة، والبيضاء، وصرمان، وبنغازي، وصبراتة، وزليتن، وأجدابيا، والزاوية، وجنزور، وغدامس.

ونوهت إدارة الإعلام بوزارة الصحة إلى أن هذه الإحصائية استندت إلى بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس، واللجنة الاستشارية الطبية التابعة للجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في بنغازي.