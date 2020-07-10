بوتين يبحث الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 05:56 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: فرانس برس)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين، الوضع في ليبيا وجنوب شرقي أوكرانيا ومنطقة البلقان.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو، بحث الوضع في ليبيا مع التركيز على عدم وجود بديل للتسوية السلمية في هذا البلد.

وأضاف أنه تم تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية، وعلى وجه الخصوص، تم التعبير عن الأسف لانعدام أي ديناميكية في تسوية الأزمة في شرقي أوكرانيا، وكييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك أو باريس.

ووفقا لبيسكوف، تم التطرق في الاجتماع، إلى «الوضع في ليبيا، مع التركيز على عدم وجود بديل للتسوية السلمية في هذا البلد».

كما لفت إلى أنه «في سياق شؤون البلقان، تمت الإشارة إلى ضرورة بناء جميع العمليات مع مراعاة القرار الأساسي لمجلس الأمن الدولي رقم 1244».

بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة قضايا المجتمع والاقتصاد المدرجة على أجندة روسيا الداخلية.

حضر الاجتماع كل من رئيسي غرفتي البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، ووزيري الخارجية سيرغي لافوروف، والداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، فضلاً عن ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

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