6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في بلدية الخمس خلال يومين

عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلنت لجنة مكافحة كورونا ببلدية الخمس عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بواقع حالة أمس الأربعاء، وخمس حالات مخالطة اليوم الخميس.

وأشارت اللجنة في بيان منشور على صفحة بلدية الخمس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالات الخمس الأخيرة تعود لمخالطين للحالة المسجلة في مدينة زليتن، موضحة استمرار فريق الرصد بالبلدية في حصر المخالطين للحالات الجديدة لأخذ المسحات اللازمة.

وأهابت اللجنة بالمواطنين بالبلدية ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا» وتفادي التجمعات والأماكن المزدحمة وخاصة المناسبات الاجتماعية و المآتم، و ذلك حتى استقرار الوضع الوبائي، ودعت إلى ضرورة التعاون مع فريق الرصد والتقصي لأداء مهامهم في أخذ العينات و الاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين.

وشددت على ضرورة تكاثف الجهود وتعاون الأجهزة الأمنية المختلفة على تطبيق قرار المجلس الرئاسي رقم 420 لسنة 2020 بشأن حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع إمكانية زيادة ساعات الحضر حسب الوضع الوبائي بالبلدية.