السفير التركي يؤكد دعم بلاده «الوفاق» حتى بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي

لقاء كاجمان مع السفير التركي سرهات أكسين في ديوان حكومة الوفاق بطرابلس، 8 يوليو 2020، (إدارة التواصل والإعلام)

أكد سفير تركيا لدى ليبيا، سرهات أكسين، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق حتى تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، ومساعدتها في بناء مؤسستي الجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، أمس الأربعاء، إذ تناول اللقاء دعم وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء مساهمة تركيا في حل مشكلة الكهرباء في ليبيا بالتنسيق مع المسؤولين في الشركة العامة للكهرباء، ومسألة عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها نظرا لأهميتها.

ويوم الثلاثاء الماضي، بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع عدد من المسؤولين بالحكومة عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا، مؤكدا أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة، و«أن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين الصديقين تشمل القطاع الخاص في ليبيا».