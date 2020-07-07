السراج يبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية

السراج يترأس اجتماعا لبحث عودة الاستثمارات والشركات التركية، 7 يوليو 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، فائز السراج، مع عدد من المسؤولين بالحكومة عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا.

وحضر الاجتماع وزير التخطيط، الدكتور طاهر الجهيمي، ورؤساء أجهزة التنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وممثلون عن المصرف المركزي، وإدارة القضايا، وديوان المحاسبة، وسوق الأوراق المالية، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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وتطرق الاجتماع إلى مشاريع البنى التحتية المتوقفة والمتعاقد على تنفيذها مع شركات تركية ولم تستكمل بالنظر «لما مرت به البلاد»، وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطاقة، إضافة للمشاريع الجديدة التي «من شأنها المساهمة في تقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين»، حسب البيان.

ونقل البيان عن السراج تأكيده خلال الاجتماع أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة، و«أن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين الصديقين تشمل القطاع الخاص في ليبيا».

وبحث السراج في 17 يونيو بالعاصمة طرابلس مع وفد تركي ضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث عددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة، من بينها عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.

السراج يترأس اجتماعا لبحث عودة الاستثمارات والشركات التركية، 7 يوليو 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

السراج يترأس اجتماعا لبحث عودة الاستثمارات والشركات التركية، 7 يوليو 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

السراج يترأس اجتماعا لبحث عودة الاستثمارات والشركات التركية، 7 يوليو 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)