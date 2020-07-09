ليبيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض, (الإنترنت)

سجلت ليبيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا المستجد»، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 86 إصابة جديدة ضمن 1205 عينات جرى فحصها مخبريا.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» بواقع 33 حالة جديدة و53 حالة لمخالطين، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، إلى جانب تسجيل البلاد وفاة جديدة بالفيروس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

وأشار المركز إلى تسلمه 1205 عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» بواقع 424 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و99 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و207 من مختبر فرع المركز مصراتة، و18 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و27 من مختبر طرابلس الجامعي، و160 من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 1268 حالة بينها 926 حالة نشطة، و306 متعافين من الفيروس، و36 وفاة.