14 عضوا بمجلس النواب يعلنون تشكيل «تكتل فزان النيابي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 07:57 مساء
اجتماع سابق لمجلس النواب في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن 14 عضوًا بمجلس النواب عن فزان، اليوم الأربعاء، تشكيل «تكتل فزان النيابي» انسجامًا مع المبادرات السياسية التي ركزت على محور العمل البرلماني المدني على قاعدة تأسيس الكتل البرلمانية.

وقال النواب في بيان تأسيس التكتل الجديد إن إعلانهم يأتي تماشيًا مع «التوجه العام للمرحلة القادمة نحو آفاق العمل الجماعي الذي يوفر تكتلًا مؤثرًا وفعالًا، وانطلاقًا من المحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة والنهوض بالعمل البرلماني للمشاركة في رسم خارطة جديدة لحلحلة الأزمة الليبية التي كانت فيها فزان المنطقة الأكثر تضررًا سياسيًّا وخدميًّا».

وأعلن النواب توافقهم على إنشاء تكتل «فزان النيابي» على أسس وأهداف تكون وثيقة تأسيسية، وميثاق شرف لها وهي كالتالي:
- وحدة التراب الليبي واستعادة السيادة الوطنية.
- التشاور مع النخب السياسية والمثقفين والأعيان والمشايخ ومؤسسات المجتمع المدني في فزان بخصوص كل الأمور السياسية والاجتماعية المتعلقة بفزان.
- التواصل مع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة للمجلس مجتمعًا.
- دعم الحوار السياسي والمجتمعي بين الأطراف الليبية.
- الوقوف ضد كل التدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها.
- التوزيع العادل للثروة، والعدالة الاجتماعية لتنمية وتطوير فزان، وترسيخ مبدأ المشاركة السياسية.

وأعضاء التكتل النيابي فزان هم:
- المهدي مسعود الأعور
- محمد إبراهيم تامر
- خديجة أحمد الزروق
- فاطمة أبو بكر سعده
- أبوصلاح عبدالسلام شلبي
- أحمد الشارف الصغير
- علي العيدي الفاندي
- معاذ رافع مسعود
- مفتاح عيسى الكرتيحي
حسن أبوبكر صالح
- مصباح دومة وحيدة
- محمد معتوق اجديد
- محمد علي امدور
- عبدالسلام محمد المرابط

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