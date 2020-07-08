«بلدي زوارة» يوقع مع الوكالة الأميركية للتنمية اتفاقية تعاون

اجتماع المجلس البلدي زوارة لتوقيع اتفاق تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية، 8 يوليو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

وقع المجلس البلدي زوارة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون المعروفة بـ«ميثاق المواطن» مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المسؤولة عن إدارة المساعدات الأميركية الخارجية للمدنيين، وذلك ضمن مشروع «تقارب» الممول من الوكالة.

ويمثل «ميثاق المواطن» إعلان شراكة بين المجلس ومشروع «تقارب» الذي يهدف إلى تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ورسم السياسات والإجراءات المتعلقة بتحسين الخدمات في البلديات، حسب بيان بلدية زوارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المشروع سيهتم بصيانة الطرق

وسيعمل المشروع في السنة الأولى على إصلاح الطرق المحلية وصيانتها، بما في ذلك توفير معدات صيانة للطرق، وتدريب وتمكين فريق من البلدية لإجراء أعمال الصيانة المستعجلة.

وقع الاتفاقية أعضاء المجلس البلدي زوارة ووكيل ديوان البلدية، وفريق عمل مشروع «تقارب»، على رأسهم مدير المشروع هنتر كيث، ونائبه حسنين حامد، ومسؤول المشروع بالوكالة جوزيف شايبل، وبتواجد مؤسسات المجتمع المدني الممثلة في مكتب الثقافة.

وزار الوفد بعض الأماكن بالبلدية، التي سيقام فيها المشاريع المتفق عليها، والتي جاءت بناء على حاجة البلدية وخصوصيتها.