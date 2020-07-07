صور.. مساجد ليبيا تستعد لإقامة أول صلاة فجر منذ جائحة كورونا

المساجد تستعد للصلاة من جديد بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا, 7 يوليو 2020. (أوقاف الوفاق)

نشرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، بعض الصور التي تظهر جانبا من التجهيزات التي قامت بها عدد من المساجد استعداداً لإقامة صلاة الفجر ليوم الغد.

وكان المجلس الرئاسي قرر أمس، السماح للمساجد بإقامة صلاة الجمعة، باستثناء مناطق الجنوب، بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة، وإقامة صلاة الفجر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واستعمال كل مصلٍ سجادته الخاصة، وفقًا لما تقرره الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية».

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كما قرر المجلس الرئاسي «تمديد حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ويكون الحظر كاملًا (24) أربعة وعشرين ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويمنع خلالهما أيضًا التنقل بين المدن»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على موقع «فيسبوك».

المساجد تستعد للصلاة من جديد بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا, 7 يوليو 2020. (أوقاف الوفاق)

المساجد تستعد للصلاة من جديد بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا, 7 يوليو 2020. (أوقاف الوفاق)

المساجد تستعد للصلاة من جديد بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا, 7 يوليو 2020. (أوقاف الوفاق)

المساجد تستعد للصلاة من جديد بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا, 7 يوليو 2020. (أوقاف الوفاق)