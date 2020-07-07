«داخلية الوفاق» تبحث تطوير الأداء الأمني في بلديات المنطقة الغربية

مساعد وكيل وزارة الداخلية العميد محمد المداغي، مع عمداء بلديات المنطقة الغربية, 7 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

بحث مساعد وكيل وزارة الداخلية ورئيس الغرفة الرئيسية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» ورئيس غرفة البلد الآمن العميد محمد المداغي، صباح اليوم الثلاثاء، تطوير الأداء الأمني في بلديات المنطقة الغربية مع عدد من عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم، ناقش اللقاء المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بهذه المجالس، المتعلقة بتطوير الأداء الأمني في بلديات المنطقة الغربية، والعمل على دعمها بالتجهيزات والآليات التي من شأنها ترسيخ مفاهيم الأمن الشامل.

وأكد المداغي، أن وزير الداخلية وجه تعليمات بضرورة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية، خاصة المناطق الحدودية من أجل مكافحة الجريمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.