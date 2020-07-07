«المركزي»: 360 مليون دينار حجم الإنفاق على الكهرباء في النصف الأول من 2020

موظفو شركة الكهرباء يقومون بأعمال صيانة خط جنوب الهضبة 2 في طرابلس. (الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس حجم الإنفاق العام بمختلف المجالات الخدمية، مثل الكهرباء والمحروقات والنظافة العامة.

وقال المركزي في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إن الإنفاق العام، شمل «مبلغا بقيمة 1.7 مليار دينار للمحروقات، و360 مليون دينار للكهرباء، و115 مليون دينار للمياه والصرف الصحي، و200 مليون دينار للنظافة العامة»، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمركز بموقع «فيسبوك».

وذكر البيان أنه «تم خلال الفترة (من يناير وحتى يونيو 2020) تحويل مبلغ 1.2 لحساب الباب الثالث للمؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 بشأن تخصيص ميزانية استثنائية للمؤسسة تمول من فائض رسوم بيع النقد الأجنبي عن سنة 2018».

وأعلن المركز، في البيان الذي أصدره حول الإيراد والإنفاق في النصف الأول من 2020، أن مخصصات القطاع الصحي بلغت 1.5 مليار دينار ليبي، مقسمة على مجابهة وباء «كورونا»، وجهاز الإمداد الطبي، وعمليات تحت الإجراء وردت لصالح وزارة الصحة.