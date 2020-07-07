تشكيل لجنة لمراقبة التزام الصيدليات والمصحات بالإجراءات الاحترازية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 07:45 مساء
اجتماع في سبها لبحث تشكيل لجنة لمراقبة التزام الصيدليات والمصحات بالإجراءات الاحترازية في سبها, 7 يوليو 2020. (بوابة الوسط)

عقد اجتماع اليوم، الثلاثاء، بمدينة سبها ضم إدارة الخدمات الصحية والحرس البلدي والهيئة العامة للبيئة بالجنوب ونقابة الصيدلة والأسنان بسبها ومكتب الرقابة على الأدوية، لبحث تشكيل لجنة من هذه القطاعات لمراقبة القطاع الصيدليات والمصحات التابعة للقطاع الخاص ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية.

قال مدير إدارة الخدمات الصحية، عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا» في البلدية، الدكتور عادل عويدات، إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة ستتشكل من عدة قطاعات لمراقبة مدى التزام المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص، من الصيدليات والمصحات وعيادات الأسنان.

وأكد أن تشكيل اللجنة من أجل سلامة المواطن والتعريف بكيفية التخلص من النفايات الطبية من مراكز العزل من خلال أشخاص متخصصين.

وأشار الدكتور عويدات إلى أن الاجتماع ناقش بصفة خاصة مراقبة الصيدليات مع فرض أن يكون العامل فيها لديه شهادة فى الصيدلة.

وأضافت مديرة الهيئة العامة للبيئة بالجنوب الدكتورة عواطف أرحومة، إلى «بوابة الوسط»، أن الوضع البيئي في مدينة سبها خطير الآن مع جائحة «كورونا»، لا سيما مع انتشار الصرف الصحي الذي يعتبر أكثر الناقلين للأمراض، مضيفة أنه لا توجد أي اشتراطات للمخلفات الطبية الآن، والتي يتم نقلها من مركز العزل إلى المكتب العمومي، وكذلك عدم التنفيذ والتقيد بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا» فى مدينة سبها من المسؤولين والمواطنين.

يشار إلى أن مدينة سبها سجلت أعلى معدل إصابة بفيروس «كورونا» فى ليبيا.

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