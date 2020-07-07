أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 11:55 صباحا
توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء (7 يوليو)، (بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق الشمال أجواء معتدلة، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، واحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي اليوم الثلاثاء.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 25 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 27 و33 درجة مئوية، وتصل 35 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وتصل 36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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