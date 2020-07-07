هروب نيجيري مصاب بفيروس كورونا من قسم العزل ببلدية زليتن

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، عن هروب حالة موجبة من قسم العزل نيجيري الجنسية يدعي سعيد آدم إبراهيم ويبلغ من العمر 28 سنة.

وطالبت اللجنة في بيان اليوم، الجميع بالإبلاغ عن أي معلومات اتجاه المذكور وعدم التعامل معه.