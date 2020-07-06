«الإمداد الطبي» يعلن موعد وصول لقاح شلل الأطفال إلى ليبيا

شحنة طبية (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن جهاز «الإمداد الطبي»، اليوم الإثنين، أن يوم الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من يوليو الجاري، هو موعد وصول الشحنة الأولى من التحصينات إلى ليبيا.

وتشمل التحصينات المرتقب وصولها: «لقاح شلل الأطفال، واللقاح السداسي، واللقاح الخماسي، ولقاح داء الكلب، ولقاح الحمى الصفراء»، وفق ما نشرته صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني على موقع «فيسبوك».

وأوضح الجهاز أن باقي الشحنات «ستصل تباعًا بعد أسبوعين من وصول الشحنة الأولى، وسيكون الثاني من أغسطس المقبل موعد وصول شحنة تحصينات الشلل الثلاثي والرباعي».

وحول الكميات المتوفرة من مشغلات ومستلزمات غسيل الكلى بمخازن جهاز الإمداد الطبي، ذكرت الوزارة أن المخزون «يكفي لأشهر»، مشيرة إلى «توقيع الجهاز على عقود طويلة الأجل مع الشركات المصنعة لتجنب وجود نقص في المشغلات».

وفيما يتعلق بمدى توفر الأدوية التخصصية بالمخازن، قالت الوزارة إن «شحنة من أدوية علاج الأورام دخلت إلى المخازن قبل يومين»، مؤكدة «وصول شحنات أخرى خلال الأيام المقبلة».