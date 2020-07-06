محادثات بين بوتين ورئيس الكونغو حول الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 05:53 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا نظيره الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، مايو 2019 (الإنترنت).

بمبادرة من الجانب الكونغولي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو - نغيسو، تناولت الملف الليبي.

وفي إطار رئاسة جمهورية الكونغو للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، «تم تبادل الآراء حول الوضع في هذا البلد. وتم التأكيد على «ضرورة إيجاد حل سلمي للصراع من خلال الحوار السياسي بمشاركة جميع الأطراف الليبية»، وفق بيان للكرملين عن المحادثات.

وأوضح البيان أنه جرى «الاتفاق على مواصلة الاتصالات» بين الجانبين.

وهنأ نغيسو، الذي يحكم الكونغو منذ نحو ثلاثة عقود، نظيره الروسي بنتائج تصويت عموم روسيا على الموافقة على تعديلات دستور الاتحاد الروسي، الذي يتيح لبوتين البقاء في الحكم حتى العام 2036.

وذكر البيان أن المحادثات شملت كذلك مناقشة «القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي في سياق تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات القمة الروسية الكونغولية في موسكو في مايو 2019».

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