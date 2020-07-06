بيان من «الاستجابة والتدخل السريع» حول حالة غدامس المصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 05:34 مساء
صورة لإحدى عينات الدم لفحص الاشتباه بإصابة فيروس كورونا المستجد (الإنترنت).

أصدر فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، بيانًا، اليوم الإثنين، لتوضيح تفاصيل الحالة المصابة بكورونا من غدامس، الواردة في بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول تطورات الوضع الوبائي ليوم أمس الأحد.

وقال البيان: «نؤكد أنها فعلًا من مدينتنا (غدامس) لكن الحالة قرابة الشهر في مدينة طرابلس، وأنها منذ ذلك الوقت ليس لديها أي اختلاط مباشر داخل المدينة»، وفق ما نشرته صفحة الاستجابة والتدخل السريع غدامس على موقع «فيسبوك».

وضع صحي ممتاز
وأوضح فريق الاستجابة أن الحالة «بوضع صحي ممتاز، ومنذ إبلاغها بنتيجة المسحة من صباح اليوم في حجر منزلي». وأشار البيان إلى أنه «سيتم التواصل مع فرق الرصد داخل مدينة طرابلس لحصر المخالطين داخل مدينتهم ومتابعة الحالة».

وأهاب فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس بمواطني المدينة، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، التي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة.

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