عماري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا

لقاء عماري مع السفير الإيطالي في ديوان حكومة الوفاق بطرابلس، 6 يوليو 2020، (إدارة التواصل والإعلام)

بحث عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري، اليوم الإثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوشينو، المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان حكومة الوفاق في طرابلس اليوم الإثنين، عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في القطاعات المختلفة، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام التابع لحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويوم الخميس الماضي، التقى السفير الإيطالي نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، حيث ناقشا آليات التعاون لإنشاء عدد من المشروعات الخاصة بالمستشفيات العسكرية.

كما حضر السفير رفقة وفد عسكري إيطالي، اجتماعا مع المسؤولين بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، يوم الأربعاء الماضي؛ لبحث عمليات تدريب وتأهيل عناصر خفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ أكد بوشينو حرص بلاده على التعاون الأمني مع ليبيا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.