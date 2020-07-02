معيتيق يبحث مع السفير الإيطالي إنشاء مشروعات خاصة بالمستشفيات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 04:30 مساء
معيتيق (يمين) خلال لقائه السفير الإيطالي بالعاصمة طرابلس، 2 يوليو 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، آليات التعاون لإنشاء عدد من المشروعات الخاصة بالمستشفيات العسكرية.

وعقد اللقاء بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وتم خلاله «التأكيد على دراسة المستشفيات العسكرية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة بعد لقاء المختصين من البلدين خلال الفترة القادمة»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

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ووصل السفير الإيطالي بوتشيبي إلى العاصمة طرابلس أمس الأربعاء، رفقة وفد عسكري إيطالي وعقدوا اجتماعًا من المسؤولين بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، لبحث عمليات تدريب وتأهيل عناصر خفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكد السفير الإيطالي خلال الاجتماع حرص بلاده على التعاون الأمني مع ليبيا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

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