«النهر الصناعي»: وصول المياه إلى طرابلس خلال ساعات

أحد الخزانات في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية الإنترنت).

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» إن المياه ستصل إلى شبكة المياه بمدينة طرابلس خلال ساعات.

وجاء ذلك بعدما وصلت مياه النهر إلى خزان السايح صباح اليوم الإثنين، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الجهاز استمرار أعمال إعادة تشغيل الآبار وبدء المرحلة الأولى من عملية ضخ المياه من محطات الضخ بالحقول، كاشفا أن الشركة العامة للكهرباء تنفذ أعمال إعادة التيار المستقر لمحطات الضخ بموقع ترهونة، لبدء المرحلة الثانية من ضخ المياه لمدينة طرابلس وباقي المدن عبر المسار الأوسط.