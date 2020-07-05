«رويترز»: طائرات مجهولة تقصف قاعدة الوطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 03:34 مساء
سيارات مسلحة للقوات التابعة لحكومة الوفاق قرب إحدى دشم قاعدة الوطية الجوية. (بركان الغضب)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري بقوات القيادة العامة وأحد السكان القول إن «طائرات حربية قصفت مساء السبت قاعدة الوطية» التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

وأضاف المصدر العسكري أن الضربات نفذتها «طائرات مجهولة». وقال أحد سكان مدينة الزنتان القريبة إن دوي انفجارات سُمع من ناحية القاعدة.

بدورها، نسبت وكالة أنباء الأناضول التركية إلى مصدر فضل عدم نشر اسمه، القول إن «قاعدة الوطية تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول وذلك بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة». وأضاف المصدر أن القصف «لم يسفر عن خسائر بشرية، وإنما استهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها أخيرا لتعزيز القاعدة، من ضمنها منظومة للدفاع الجوي».

اقرأ ايضا: وزير الدفاع التركي: ماضون في الوقوف إلى جانب ليبيا ولن نتراجع

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل، في واقعة هي الأولى منذ أن سيطرت قوات الوفاق على القاعدة في 18 مايو الماضي.

تأتي الأنباء عن هذا القصف بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكا إلى العاصمة طرابلس ومصراتة يومي الجمعة والسبت، والتقى خلالهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا. وخلال الزيارة، تفقد أكار السفينة الحربية «TCG Giresun»، التي تتبع مجموعة المهام البحرية التركية التي تضم أربع سفن، وتخدم في وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
صالح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد
ليبيا
سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي في الأردن
دولى
الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول ...
ليبيا
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تنهي تجارب دواءين لعدم فاعليتهما ضد «كورونا»