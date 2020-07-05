«رويترز»: طائرات مجهولة تقصف قاعدة الوطية

سيارات مسلحة للقوات التابعة لحكومة الوفاق قرب إحدى دشم قاعدة الوطية الجوية. (بركان الغضب)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري بقوات القيادة العامة وأحد السكان القول إن «طائرات حربية قصفت مساء السبت قاعدة الوطية» التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

وأضاف المصدر العسكري أن الضربات نفذتها «طائرات مجهولة». وقال أحد سكان مدينة الزنتان القريبة إن دوي انفجارات سُمع من ناحية القاعدة.

بدورها، نسبت وكالة أنباء الأناضول التركية إلى مصدر فضل عدم نشر اسمه، القول إن «قاعدة الوطية تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول وذلك بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة». وأضاف المصدر أن القصف «لم يسفر عن خسائر بشرية، وإنما استهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها أخيرا لتعزيز القاعدة، من ضمنها منظومة للدفاع الجوي».

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ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل، في واقعة هي الأولى منذ أن سيطرت قوات الوفاق على القاعدة في 18 مايو الماضي.

تأتي الأنباء عن هذا القصف بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكا إلى العاصمة طرابلس ومصراتة يومي الجمعة والسبت، والتقى خلالهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا. وخلال الزيارة، تفقد أكار السفينة الحربية «TCG Giresun»، التي تتبع مجموعة المهام البحرية التركية التي تضم أربع سفن، وتخدم في وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.