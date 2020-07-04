وزير الدفاع التركي: ماضون في الوقوف إلى جانب ليبيا ولن نتراجع

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يلتقي جنود بلاده خلال زيارته طرابلس. (موقع الجيش التركي)

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، «مضي بلاده في الوقوف إلى جانب ليبيا وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل».

جاء ذلك في كلمة للوزير التركي خلال تفقده السفينة «TCG Giresun» الحربية وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية ولقاء جنود بلاده في طرابلس، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى ليبيا رفقة رئيس الأركان العامة التركية، يشار غولر، حسب قناة «TRT» التركية.

وقال أكار :«نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل، ولن نتراجع عن هذا الموقف».

وحول المقابر الجماعية التي عثر عليها أخيرًا جنوبي طرابلس، ومدينة ترهونة ومحيطها، قال أكار إنها تعد «جرائم ضد الإنسانية»، معربًا عن «افتخاره بجنود بلاده في ليببا جراء أدائهم مهامهم بشكل مشرف».

على فرنسا الاعتذار إلى تركيا

وحول الاتهامات الفرنسية بخصوص «تحرش سفينة تركية بسفينة فرنسية قبالة شواطئ ليبيا في المتوسط»، جدد أكار تأكيده على «أنّ بلاده قدمت للشركاء في حلف شمال الأطلسي جميع الوثائق والصور التي تفند ادعاءات باريس التي لم تقدم أي دليل على مزاعمها».

وقال الوزير التركي إنها «مكيدة يراد منها تحقيق غايات سياسية لا عسكرية، وعلى فرنسا الاعتذار إلى تركيا».

زيارة مستشفى معيتيقة وسفينة قبالة السواحل الليبية

كما توجه أكار، ورئيس الأركان العامة التركية، يشار غولر، إلى زيارة مستشفى معيتيقة في العاصمة طرابلس، حيث اطلعا على الأوضاع هناك من المسؤولين ومن الكادر الطبي التركي العامل في المستشفى، كما تفقد أكار وغولر السفينة «TCG Giresun» الحربية وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، حسب «TRT».

وتتبع السفينة «TCG GIRESUN» مجموعة المهام البحرية التركية التي تضم أربع سفن، وتخدم السفينة في وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وخلال تفقد السفينة، التقى أكار وغولر بشكل فردي ضباط في مركز العمليات إلى جانب أفراد السفينة، كما تلقيا معلومات حول العمل في مركز عمليات الحرب.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يلتقي جنود بلاده خلال زيارته طرابلس. (موقع الجيش التركي)

أكار خلال تفقده تفقده السفينة الحربية «TCG Giresun» وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، 4 يوليو 2020. (TRT)

أكار خلال تفقده تفقده السفينة الحربية «TCG Giresun» وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، 4 يوليو 2020. (TRT)

وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان التركي خلال زيارتهما مستشفى معيتيقة، 4 يوليو 2020. (TRT)

وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان التركي خلال زيارتهما مستشفى معيتيقة، 4 يوليو 2020. (TRT)

وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان التركي خلال زيارتهما مستشفى معيتيقة، 4 يوليو 2020. (TRT)