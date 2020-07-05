«عزل زوارة» يستقبل 3 إصابات بـ«كورونا» من يفرن

مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز الطب العسكري زوارة، اليوم الأحد، استقبال 3 حالات مصابة بفيروس «كورونا» بمبنى العزل التابع له، لعدم استكمال مبنى العزل الصحي لمدينة يفرن.

وأوضح المركز الإعلامي للجهاز، أن «حالات الإصابة لأشخاص يحملون جنسيات غير ليبية»، لافتًا إلى أن «الحالة الصحية للأشخاص الثلاثة جيدة جدًّا ولا يعانون أي أعراض»، منوهًا إلى نقلهم في وقت لاحق اليوم لمبنى العزل بمستشفى معيتيقة العسكري.

بدوره، نوه مركز زوارة الإعلامي إلى «تشخيص هذه الحالات في مدينة يفرن وثبتت إصابتها»، مشيرًا إلى أن «مركز العزل في زوارة استقبلها بعد أن رفض معيتقة استقبالها».

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وارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء البلاد إلى 989 حالة، منها 704 حالات نشطة، و258 حالة شفاء و27 حالة وفاة، وذلك منذ اكتشاف المرض في ليبيا في شهر مارس الماضي. وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي أعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بالوباء.