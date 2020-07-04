وزير الدفاع التركي يزور مصراتة ويلتقي باشاغا

فتحي باشاغا خلال استقباله وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مصراتة، 4 يوليو 2020. (وزارة الدفاع التركية)

زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، مدينة مصراتة في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى ليبيا التي بدأها أمس الجمعة، رفقة رئيس الأركان العامة التركية، يشار غولر.

وكان على رأس مستقبلي الوزير التركي في مصراتة وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية أشار إلى زيارة أكار كذلك مركز العمليات في مصراتة.

اقرأ أيضًا.. زير الدفاع التركي: ماضون في الوقوف إلى جانب ليبيا ولن نتراجع

ولفت البيان إلى إجراء الوزير التركي محادثات مع باشاغا إلى جانب موظفين بمصراتة، دون الكشف مزيد التفاصيل.

زيارة مستشفى معيتيقة وسفينة قبالة السواحل الليبية

وفي وقت سابق اليوم، زار أكار وغولر مستشفى معيتيقة في العاصمة طرابلس، حيث اطلعا على الأوضاع هناك من المسؤولين ومن الكادر الطبي التركي العامل في المستشفى، حسب قناة «TRT» التركية.

كما تفقد أكار وغولر السفينة الحربية «TCG Giresun»، التي تتبع مجموعة المهام البحرية التركية التي تضم أربع سفن، وتخدم في وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وخلال تفقد السفينة، التقى أكار وغولر بشكل فردي ضباطًا في مركز العمليات إلى جانب أفراد السفينة، كما تلقيا معلومات حول العمل في مركز عمليات الحرب.

فتحي باشاغا خلال استقباله وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مصراتة، 4 يوليو 2020. (وزارة الدفاع التركية)

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يزور مركز عمليات في مصراتة، 4 يوليو 2020. (وزارة الدفاع التركية)

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يزور مركز عمليات في مصراتة، 4 يوليو 2020. (وزارة الدفاع التركية)

فتحي باشاغا خلال استقباله وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مصراتة، 4 يوليو 2020. (وزارة الدفاع التركية)