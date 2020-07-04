«تعليم الوفاق» تستعد لاستئناف الدراسة 18 يوليو.. و«الموقتة» ترجئ قرارها

وكيل «تعليم الوفاق» عادل جمعة مع عدد من مراقبي التعليم بالبلديات. (الإنترنت)

مع استمرار جهود الجهات الحكومية في رصد ومواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، تصدَّر الجدل حول استئناف العمل بالمدارس الواجهة الأسبوع الجاري، بعد إعلان وزارة التعليم بحكومة الوفاق عزمها فتح أبواب المدارس في الثامن عشر من الشهر الجاري، في حين اختارت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة إرجاء قرارها وتمديد تعطيل الدراسة حتى الحادي عشر من نفس الشهر.

وناقش اجتماع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق مع مراقبي التعليم بعدد من البلديات، إجراءات العودة المدرسية وفق خطة الوزارة، ولا سيما ما يخص طلبة الشهادة الثانوية.

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وعقد، ظهر الثلاثاء، اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة، ومراقبي تعليم في بلديات: طرابلس المركز، وحي الأندلس، وجنزور، وعين زارة، وأبوسليم، وإسبيعة، وسوق الخميس، والزاوية الغرب، والزاوية الجنوب، والجميل، وصبراتة، وصرمان، والعجيلات، والجديدة، وزوارة، والعواتة، وباطن الجبل، والقره بوللي.

واستمع الحضور إلى توضيح من اللجان المكلفة بالوزارة بشأن سير العمل بها، وأبدى الجميع ارتياحه لسير العمل والخطوات المتخذة من الوزارة، كما وضع مدير المركز الوطني للامتحانات الجميع في صورة استعدادات المركز للامتحانات النهائية، حسب بيان لـ«تعليم الوفاق».

وأضاف البيان أن جميع المراقبات أبدت استعدادها للعودة المدرسية، إذ تم تحديد المدارس والمعلمين المستهدفين بالعودة، وفي انتظار توفير معدات الوقاية اللازمة لضمان عدم الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مؤكدين استعدادهم لـ«عودة مدرسية آمنة».

واطلع جمعة، خلال اجتماع لاحق، الأربعاء، مع مراقبي التعليم ببلديات المنطقة الوسطى والجبل على استعداداتهم للعودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية، التي من المقرر أن تنطلق في 18 من شهر يوليو الجاري. وحضر اللقاء مراقبو تعليم عن بلديات «قصر بن غشير» و«القلعة» و«الرحيبات» و«جادو» و«نالوت» و«الحوامد» و«غدامس» و«درج» و«كاباو» و«يفرن» و«بني وليد» و«مصراتة» و«زليتن» و«الخمس» و«مسلاتة» و«قصر الأخيار» و«الشقيقة» و«مزدة» و«ظاهر الجبل» و«المشاشية»، إلى جانب عدد من مديري المراكز والمصالح والإدارات بالوزارة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

وأكد مراقبو التعليم خلال الاجتماع استعدادهم التام لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحذافيرها، واتباع التدابير الوقائية في جميع المؤسسات التعليمية المستهدفة بالعودة المدرسية طيلة فترة أيام الدراسة والامتحانات، وذلك بما يحقق المرونة في العملية التعليمية ويضمن توفير الظروف الملائمة والآمنة لعودة الطلاب إلى المدرسة.

بدوره، أكد رئيس لجنة العودة المدرسية، محمود الوندي، أن عودة طلبة الشهادات بمَن فيهم طلبة التعليم الديني والأجنبي إلى المدارس ستنطلق في 18 يوليو، لافتًا إلى أن العودة ستكون اختيارية بالنسبة للطلبة، أما الامتحانات فهي إجبارية ولا يحق لأي طالب التخلف عنها إلا بعذر، وذلك وفقًا لما نصت عليه لائحة تنظيم شؤون التعليم العام. وأشار الوندي إلى أن الوزارة ستعمل على توفير كل الاحتياجات والمستلزمات الوقائية المنصوص عليها في اشتراطات اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة «كورونا».

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ومن جهته، وضع مدير المركز الوطني للامتحانات الحضور جميعًا في صورة استعدادات المركز لإجراء الامتحانات النهائية. في المقابل، قرر وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بومريز، مطلع الأسبوع الجاري، تمديد تعليق الدراسة بكل مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي العامة والخاصة حتى تاريخ 11 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال بيان مقتضب نشرته الوزارة اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأعلنت الوزارة منتصف الشهر الحالي، تلقيها إشعارا من رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» بإرجاء استئناف العملية التعليمية والامتحانات إلى حين استقرار الوضع.