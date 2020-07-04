مكافحة الأمراض: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات شفاء وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 01:29 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل  27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، و6 حالات شفاء وحالة وفاة.

وبحسب بيان للمركز اليوم، فإن حالات الإصابة الجديدة توزعت بعشر حالات في سبها، وحالتين في تاجوراء وحالة في كل من الساعدية وبنغازي، وحالتين في هراوة و3 حالات في مصراتة وحالتين في  زليتن و3 حالات في مسلاتة و3 حالات  في يفرن.

ولفت المركز إلى تسجيل 6 حالة شفاء، 4 منها في سبها وحالتان من بنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230 متعافيا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1 وفاة في سبها ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا 27.

وأوضح أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 918 حالة، منها 661 حالة نشطة، و230 حالة نشطة و27 حالة وفاة.

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