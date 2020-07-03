السراج يستقبل وزير الدفاع التركي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 05:42 مساء
السراج مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. 3 يوليو2020. (المكتب الإعلامي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الجمعة، بطرابلس وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الجانبين عقدا محادثات حول «مستجدات الأوضاع في ليبيا، كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي».

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ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المحادثات جرت بحضور «رئيس الأركان العامة التركي، الفريق أول ياشار غولار، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من القيادات العسكرية التركية، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع السيد صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي».

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