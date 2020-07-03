إردوغان: وزير الدفاع يزور ليبيا لمواصلة التعاون مع الحكومة الشرعية بتنسيق أوثق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 03:12 مساء
من وصول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى مطار معيتيقة الدولي، 3 يوليو 2020. (الإنترنت)

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن وزير الدفاع، خلوصي أكار، بدأ، الجمعة، زيارة إلى ليبيا لـ«مواصلة التعاون القائم مع الحكومة الليبية بتنسيق أوثق».

وقال إردوغان في تصريحات للصحفيين بإسطنبول نقلتها وكالة «الأناضول» التركية إن: «إن تركيا مستمرة في التعاون مع الحكومة الليبية الشرعية بكل عزم وإصرار»، وأضاف: «وزير دفاعنا (خلوصي أكار) في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق».

وحول زيارته إلى قطر الخميس، قال الرئيس التركي: «بحثت مع الأمير تميم (بن حمد) في الدوحة جميع القضايا المتعلقة بدول المنطقة».

من وصول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى مطار معيتيقة الدولي، 3 يوليو 2020. (الإنترنت)
مراسم استقبال وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين بالعاصمة طرابلس، 3 يوليو 2020. (الإنترنت)
مراسم استقبال وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين بالعاصمة طرابلس، 3 يوليو 2020. (الإنترنت)
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