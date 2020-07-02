نداء استغاثة من المركز الوطني للقلب تاجوراء بسبب انقطاع التيار الكهربائي

مدير المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء عبد الرءوف فارس (أرشيفية: الإنترنت).

أطلق المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء، نداء استغاثة منذ قليل، ناشد فيه الجهات المعنية بالشركة العامة للكهرباء، والمسؤولين، ومؤسسات المجتمع المدني، التدخل لتقديم حلول عاجلة لانقطاع التيار الكهربائي عن المركز طيلة ثلاثة أيام متواصلة.

وجاء في الاستغاثة التي أطلقها المكتب الإعلامي بالمركز الوطني للقلب: «نداء عاجل وهام جداً.. المركز الوطني للقلب تاجوراء بدون كهرباء.. إلى جميع الجهات المعنية بالشركة العامة للكهرباء، وإلي جميع السادة المسؤلين والناس الخيرة داخل تاجوراء وخارجها ومؤسسات المجتمع المدني.. نناشدكم ونشد على أياديكم.. أمام الله وأمامكم.. نطلب منكم التدخل فى أسرع وقت ممكن لإيجاد حلول عاجلة ومستعجلة لمعالجة مشكلة توزيع طرح أحمال الكهرباء على المركز الوطني للقلب تاجوراء»، وفق ما نشرته صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إلغاء عمليات

وأشار المركز إلى آثار أزمة الكهرباء على عمل قطاعاته الطبية بالقول إن ذلك «تسبب فى زيادة معاناة المريض حيث ألغيت العمليات، وحالات غسيل كلى مستعجلة، وأطفال داخل الحضانات. ونساء تعاني تحت عمليات الوضع، والعنايات (العناية المركزة) بدون أكسجين. والعمليات أقفلت».

كما أوضح المركز أن «التحاليل أتلفت بسبب انقطاع الكهرباء الذي دام لأكتر من ثلاتة أيام متواصلة، ولا يزال الانقطاع مستمرا».

وتشهد غالبية مناطق ليبيا حاليا أزمة كهرباء محتدمة، حيث ينقطع التيار لساعات متصلة تتراوح بين 12 و20 ساعة في بعض المناطق، ما دفع عددا من المواطنين للاحتجاج بالعاصمة طرابلس، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ضد إدارة الشركة العامة للكهرباء، مطالبين بحلول ناجزة للمشكلة، وهو ما ردت عليه الشركة بالقول إنها طالبت بمبالغ محددة لعمليات الصيانة منذ عام 2016، ولم يتم تلبية طلبها إلا أواخر 2019، وأن المشروعات الجديدة متعطلة نتيجة الظروف الأمنية في البلاد.