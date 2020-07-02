إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 04:34 مساء
فنيو شركة الكهرباء خلال عملية إصلاح أحد الأعطال. (أرشيفية : الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية، ودخولها على الشبكة الكهربائية، وذلك في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الكهرباء إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة ودخولها على الشبكة الكهربائية، وكذلك الوحدة الغازية الثالثة بمحطة أوباري.

وصباح اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام بشبكة الوسطى والجنوبية، نتيجة خروج وحدات التوليد بمحطات مصراتة المزدوجة، والخمس الغازية، والخمس البخارية، وأوباري الغازية، والحديد، والمرقب من الخدمة.

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