ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 03:30 مساء
جانب من المضبوطات مع المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت  مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى رصد قسم البحث الجنائي ضبط الأشخاص الثلاثة على متن مركبة نوع «كيا» سوداء اللون، وظهرت عليهم علامات الريبة أثناء استيقافهم.

اقرأ ايضا: ضبط سيارة مسروقة لشركة الكهرباء في طرابلس

ونوهت بضبط  كمية من مخدرات «الحشيش» في صندوق خشبي على متن المركبة، كما وجد بحوزة أحدهم أقراص مخدرات نوع «أرتان» وأقراص مخدرات نوع «أبترل»، وأقراص مخدرات نوع «ترامادول» و«تيمول».

كما عثر رجال الأمن على مبلغ مالي وسلاح ناري نوع «كلاشينكوف»، ليجرى الانتقال بهم إلى مقر القسم، حيث اعترفوا بما نسب إليهم عليه وتم إيداعهم بالحجز القانوني والعرض على النيابة العامة، وفق المديرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
غسان سلامة يندد بـ«نفاق» بعض دول مجلس الأمن إزاء الملف الليبي ويتهمها بـ«طعنه في...
ليبيا
لجنة دمج القوى المساندة بـ«أركان الوفاق» تقترح إنشاء الحرس الوطني
ليبيا
صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة