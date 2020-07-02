ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح في بنغازي

جانب من المضبوطات مع المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى رصد قسم البحث الجنائي ضبط الأشخاص الثلاثة على متن مركبة نوع «كيا» سوداء اللون، وظهرت عليهم علامات الريبة أثناء استيقافهم.

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ونوهت بضبط كمية من مخدرات «الحشيش» في صندوق خشبي على متن المركبة، كما وجد بحوزة أحدهم أقراص مخدرات نوع «أرتان» وأقراص مخدرات نوع «أبترل»، وأقراص مخدرات نوع «ترامادول» و«تيمول».

كما عثر رجال الأمن على مبلغ مالي وسلاح ناري نوع «كلاشينكوف»، ليجرى الانتقال بهم إلى مقر القسم، حيث اعترفوا بما نسب إليهم عليه وتم إيداعهم بالحجز القانوني والعرض على النيابة العامة، وفق المديرية.