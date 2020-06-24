ضبط سيارة مسروقة لشركة الكهرباء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 12:27 مساء
سيارة مسروقة لشركة الكهرباء ضبطتها قوات الأمن في طرابلس، 22 يونيو 2020، (داخلية الوفاق)

ضبط عناصر فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس سيارة مسروقة، مملوكة للشركة العامة للكهرباء.

وتخص السيارة فرق الشركة المعنية باختبار كوابل الكهرباء، وقد كانت مخبأة داخل فناء أحد المنازل المهجورة، وقد جرى تسليمها إلى الشركة أمس الثلاثاء، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وسبق أن أصدرت شركة الكهرباء بيانات عدة تدعو الأمن إلى وقف السرقات التي تتعرض لها معداتها ومواقعها.

وآخر تلك الوقائع حدث حين تعرض كابل كهرباء رئيسي يغذي عددا من المناطق في مدينة بني وليد، في 15 يونيو الماضي، لعملية سرقة نفذها مجهولون، ما أدى إلى إظلام تام في تلك المناطق.

وخلال الفترة الماضية قامت مجموعة خارجة عن القانون بمحاولة سرقة أسلاك من خط «تماسلة»، لكنهم تركوها في مكانها ولاذوا بالفرار بعدما اكتشفوا أنها من الألومنيوم.

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