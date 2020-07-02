بلدي يفرن يعلن توفير السيولة النقدية قبل العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 10:37 صباحا
مصرف الوحدة، (الإنترنت: أرشيفية)


أعلن المجلس البلدي يفرن، اليوم الخميس، توفير السيولة النقدية للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعد التواصل مع المصرف المركزي.

ودعا المجلس، في منشور رسمي اليوم الخميس، المواطنين إلى «التواصل مع مندوبي مصارف الوحدة وشمال أفريقيا لتسليم صكوكهم للبدء في توزيع السيولة النقدية»، حسب الصفحة الرسمية لبلدية يفرن بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتسود حالة استياء عام في جبل نفوسة بسبب قلة السيولة النقدية التي أثرت على الاحتياجات المعيشية الخاصة بهم ما دفعهم لإيجاد طرق بديلة لتوفير احتياجاتهم.

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ونتيجة نقص السيولة، اتجه بعض المواطنين إلى العمل خارج القطاع العام والتوجه للأعمال التي تعتمد طريقة الدفع اليومي المتاحة بالمنطقة، ما أثر على تقديم الخدمات للمواطنين، وفق المنشور.

كما تراجعت القدرة الشرائية بنسب ملحوظة ما تسبب في حالة ركود عام بالمحال التجارية، إذ بات الفرد يتسلم مبلغا رمزيا كل ثلاثة أو أربعة أشهر، رغم وجود أرصدة مالية في حساباتهم.
 

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