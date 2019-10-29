بلدية يفرن تعلن موعد ومكان صرف السيولة النقدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 08:53 صباحا
مصرف الوحدة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت بلدية يفرن، اليوم الثلاثاء، موعد ومكان توزيع السيولة النقدية الجديدة، المخصصة لأهالي البلدية.

وقالت البلدية إن السيولة ستتوافر لمصرف الوحدة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت البلدية إلى أن السيولة، وهي مخصصة لفرع يفرن، ستصرف من فرع جامع الصقع في العاصمة طرابلس.

وفي 25 يوليو الماضي، أعلنت البلدية أن المصرف المركزي في طرابلس لم يستطع نقل السيولة إلى يفرن؛ بسبب الظروف الراهنة التي تتعرض لها البلاد.

ولفتت البلدية، في بيان، إلى رفض مقترح نقل الأموال إلى المدينة برا، بسبب حادث سرقة السيولة الذي وقع في وقت سابق من هذا العام في إحدى المناطق الجبلية.

ومنذ حينها، تصرف السيولة المخصصة لمواطني يفرن من خلال المصارف الموجودة في العاصمة.

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