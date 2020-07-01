قوة من مديرية أمن طرابلس تشارك في تأمين ترهونة

عدد من ضباط أمن طرابلس المشاركين في تأمين ترهونة. (مديرية أمن طرابلس)

قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، إن قوة أمنية من مختلف المكونات التابعة للمديرية توجهت إلى ترهونة للمشاركة في تأمين المدينة تنفيذًا لتعليمات المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا القاضية بتأمين مدينة ترهونة.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه المشاركة تأتي «بعد الفراغ الذي خلفه تغيب العناصر الأمنية في مديرية أمن ترهونة بسبب الحرب خلال الأشهر الماضية، ودعوة المفوض بوزارة الداخلية لمديريات أمن طرابلس والزاوية وغريان وزليتن ومسلاتة والخمس للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية الرامية لتأمين المدينة بعدد من منتسبيها للمساهمة في استتباب الأمن داخل المدينة».

وأضافت مديرية أمن طرابلس أنها أرسلت اليوم «قوة أمنية مكونة من ضباط وضباط صف من مختلف مكونات المديرية تقدمها مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، ورئيس قسم شؤون المراكز العميد أحمد غيث، ورئيس مكتب شؤون المرور العميد مفتاح ميلود، ورئيس مجمع العيادات الطبية العقيد فيصل العكاري، وعديد القادة الأمنيين».

وأكدت أنه جرى «توزيع رجال المرور والنجدة على شوارع المدينة لتسهيل الحركة المرورية، وضبط الأمن في شوارع المدينة، بالإضافة إلى التحاق عدد من رجال الشرطة بمركز شرطة المدينة وذلك ضمن الخطة التي وضعها مدير أمن طرابلس العميد دكتور أسامة عويدان، لمساهمة مديرية أمن طرابلس في المجاهرة بالأمن في مدينة ترهونة».

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن مدير أمن ترهونة الجديد العميد نوري الدين أحمد محمد عبدالله المكلف من قبل المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني تسلم اليوم مهام عمله رسميًّا بمديرية أمن ترهونة.