«تعليم الوفاق» تتابع استعدادات عودة الدراسة في بلديات المنطقة الوسطى والجبل

اطلع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق، عادل جمعة، خلال اجتماع موسع عقده، الأربعاء، مع مراقبي التعليم ببلديات المنطقة الوسطى والجبل على استعداداتهم للعودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية، التي من المقرر أن تنطلق في 18 من شهر يوليو الجاري.
وحضر اللقاء مراقبو تعليم عن بلديات «قصر بن غشير» و«القلعة» و«الرحيبات» و«جادو» و«نالوت» و«الحوامد» و«غدامس» و«درج» و«كاباو» و«يفرن» و«بني وليد» و«مصراتة» و«زليتن» و«الخمس» و«مسلاتة» و«قصر الأخيار» و«الشقيقة» و«مزدة» و«ظاهر الجبل» و«المشاشية»، إلى جانب عدد من مديري المراكز والمصالح والإدارات بالوزارة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».
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وأكد مراقبو التعليم خلال الاجتماع استعدادهم التام لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحذافيرها، واتباع التدابير الوقائية في جميع المؤسسات التعليمية المستهدفة بالعودة المدرسية طيلة فترة أيام الدراسة والامتحانات، وذلك بما يحقق المرونة في العملية التعليمية ويضمن توفير الظروف الملائمة والآمنة لعودة الطلاب إلى المدرسة.
العودة المدرسية في 18 يوليو
بدوره، أكد رئيس لجنة العودة المدرسية، محمود الوندي، أن عودة طلبة الشهادات بمَن فيهم طلبة التعليم الديني والأجنبي إلى المدارس ستنطلق في 18 يوليو، لافتًا إلى أن العودة ستكون اختيارية بالنسبة للطلبة، أما الامتحانات فهي إجبارية ولا يحق لأي طالب التخلف عنها إلا بعذر، وذلك وفقًا لما نصت عليه لائحة تنظيم شؤون التعليم العام.
وأشار الوندي إلى أن الوزارة ستعمل على توفير كل الاحتياجات والمستلزمات الوقائية المنصوص عليها في اشتراطات اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة «كورونا».
ومن جهته، وضع مدير المركز الوطني للامتحانات الحضور جميعًا في صورة استعدادات المركز لإجراء الامتحانات النهائية.