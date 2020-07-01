«تعليم الوفاق» تتابع استعدادات عودة الدراسة في بلديات المنطقة الوسطى والجبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 08:59 مساء
اجتماع بمقر وزارة التعليم بحكومة الوفاق لمناقشة عودة الدراسة، 1 يوليو 2020. (صفحة الوزارة بموقع فيسبوك)

اطلع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق، عادل جمعة، خلال اجتماع موسع عقده، الأربعاء، مع مراقبي التعليم ببلديات المنطقة الوسطى والجبل على استعداداتهم للعودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية، التي من المقرر أن تنطلق في 18 من شهر يوليو الجاري.

وحضر اللقاء مراقبو تعليم عن بلديات «قصر بن غشير» و«القلعة» و«الرحيبات» و«جادو» و«نالوت» و«الحوامد» و«غدامس» و«درج» و«كاباو» و«يفرن» و«بني وليد» و«مصراتة» و«زليتن» و«الخمس» و«مسلاتة» و«قصر الأخيار» و«الشقيقة» و«مزدة» و«ظاهر الجبل» و«المشاشية»، إلى جانب عدد من مديري المراكز والمصالح والإدارات بالوزارة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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وأكد مراقبو التعليم خلال الاجتماع استعدادهم التام لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحذافيرها، واتباع التدابير الوقائية في جميع المؤسسات التعليمية المستهدفة بالعودة المدرسية طيلة فترة أيام الدراسة والامتحانات، وذلك بما يحقق المرونة في العملية التعليمية ويضمن توفير الظروف الملائمة والآمنة لعودة الطلاب إلى المدرسة.

العودة المدرسية في 18 يوليو
بدوره، أكد رئيس لجنة العودة المدرسية، محمود الوندي، أن عودة طلبة الشهادات بمَن فيهم طلبة التعليم الديني والأجنبي إلى المدارس ستنطلق في 18 يوليو، لافتًا إلى أن العودة ستكون اختيارية بالنسبة للطلبة، أما الامتحانات فهي إجبارية ولا يحق لأي طالب التخلف عنها إلا بعذر، وذلك وفقًا لما نصت عليه لائحة تنظيم شؤون التعليم العام.

وأشار الوندي إلى أن الوزارة ستعمل على توفير كل الاحتياجات والمستلزمات الوقائية المنصوص عليها في اشتراطات اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة «كورونا».

ومن جهته، وضع مدير المركز الوطني للامتحانات الحضور جميعًا في صورة استعدادات المركز لإجراء الامتحانات النهائية.

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