«تعليم الوفاق» تناقش عودة الدراسة مع مراقبي عدد من البلديات

ناقش اجتماع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق مع مراقبي التعليم بعدد من البلديات إجراءات العودة المدرسية وفق خطة الوزارة، ولا سيما ما يخص طلبة الشهادة الثانوية.
وعقد ظهر الثلاثاء اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة، ومراقبي تعليم في بلديات: (طرابلس المركز، حي الأندلس، جنزور، عين زارة، أبوسليم، إسبيعة، سوق الخميس، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، الجميل، صبراتة، صرمان، العجيلات، الجديدة، زوارة، العواتة، باطن الجبل، القره بوللي).
استمع الحضور إلى توضيح من اللجان المكلفة بالوزارة بشأن سير العمل بها، وأبدى الجميع ارتياحه لسير العمل والخطوات المتخذة من الوزارة، كما وضع مدير المركز الوطني للامتحانات الجميع في صورة استعدادات المركز للامتحانات النهائية، حسب بيان لـ«تعليم الوفاق».
وأضاف البيان أن جميع المراقبات أبدت استعدادها للعودة المدرسية، إذ تم تحديد المدارس والمعلمين المستهدفين بالعودة، وفي انتظار توفير معدات الوقاية اللازمة لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدين استعدادهم لـ«عودة مدرسية آمنة».