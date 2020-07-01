«تعليم الوفاق» تناقش عودة الدراسة مع مراقبي عدد من البلديات

جانب من الاجتماع الذي عقده في مقر وزارة التعليم بحكومة الوفاق لمناقشة عودة الدراسة. (الإنترنت)

ناقش اجتماع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق مع مراقبي التعليم بعدد من البلديات إجراءات العودة المدرسية وفق خطة الوزارة، ولا سيما ما يخص طلبة الشهادة الثانوية.

وعقد ظهر الثلاثاء اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة، ومراقبي تعليم في بلديات: (طرابلس المركز، حي الأندلس، جنزور، عين زارة، أبوسليم، إسبيعة، سوق الخميس، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، الجميل، صبراتة، صرمان، العجيلات، الجديدة، زوارة، العواتة، باطن الجبل، القره بوللي).

استمع الحضور إلى توضيح من اللجان المكلفة بالوزارة بشأن سير العمل بها، وأبدى الجميع ارتياحه لسير العمل والخطوات المتخذة من الوزارة، كما وضع مدير المركز الوطني للامتحانات الجميع في صورة استعدادات المركز للامتحانات النهائية، حسب بيان لـ«تعليم الوفاق».

وأضاف البيان أن جميع المراقبات أبدت استعدادها للعودة المدرسية، إذ تم تحديد المدارس والمعلمين المستهدفين بالعودة، وفي انتظار توفير معدات الوقاية اللازمة لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدين استعدادهم لـ«عودة مدرسية آمنة».