انتخاب ليبيا نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 75

اجتماع سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)

انتخبت ليبيا نائبا للرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين على مستوى المندوبين، التي جرت أمس الإثنين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن فوز ليبيا بمنصب أحد نواب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد «تتويجًا للعمل الدبلوماسي في الآونة الأخيرة لوزارة الخارجية الليبية وبعثتي ليبيا الدائمتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، والدعم السياسي الذي حظيت به حكومة الوفاق الوطني من قبل عدة دول ومجموعات وتكتلات إقليمية».

وقال الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا الدعم «نتج عنه أخيرًا ترشيح ليبيا عضوًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان»، مشيرة إلى فوز «ليبيا ممثلةً في المندوب (لدى الأمم المتحدة) طاهر السني بأحد مقاعد منصب نائب الرئيس التي يتم منحها حسب التوزيع الجغرافي للدول».

يشار إلى أن الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة هو الدبلوماسي التركي، فولكان بوزكير.

وأوضحت الوزارة أن منصب النائب يعنى بتمثيل الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة والمساهمة في إدارة جلساتها، كما يتم التنسيق المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في متابعة الملفات المختلفة التي تقع تحت اختصاص رئيس الجمعية العامة.