العثور على 5 جثث جديدة في مقابر جماعية بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 08:39 مساء
العثور على 5 جثث جديدة في مقابر جماعية بترهونة, 30 يونيو 2020. (عدل الوفاق)

عثر فريق البحث التابع للجنة المختصة بالمقابر الجماعية ترهونة، اليوم الثلاثاء، على خم جثث في المقابر الجماعية بمشروع الربط في ترهونة.

وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، عثر فريق البحث على ثلاث جثت بمقبرة واحدة، أما الجثتان الأخريان، فعثر على كل واحدة منهما بقبر منفرد معصوبة العينين، وجميعها وُجدت مدفونة بملابسها وفي كامل هيئتها، فيما أُحيلت إلى قسم الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية لإجراء الصفة التشريحية.

كشف واستخراج 9 جثث من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

يشار إلى أن اللجنة ستواصل أعمال البحث والاستخراج إلى حين استكمال كافة الأماكن المحددة للمقابر الجماعية.

وتمكنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين،الأحد، من كشف واستخراج تسع جثث جديدة من أحد المواقع التي يشتبه بوجود مقابر جماعية بها بمدينة ترهونة.

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