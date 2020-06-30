حظر تجول من السادسة مساءً لمدة 12 ساعة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 05:23 مساء
مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت، تطبيق حظر تجول لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع الإبقاء على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد.»

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي «بناء على كتاب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية سرت بشأن تزايد أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد بالمناطق المجاورة، مما يشكل خطر تفشي المرض داخل بلدية سرت».

وأكدت البلدية أنه تقرر اتخاذ التدابير الاحترازية بالخصوص، التي تشمل «التأكيد على تفعيل حظر التجول من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع استثناء الجهات الصادر بها القرار استثناءً من وزير الداخلية».

وكذلك تشمل الإجراءات «التأكيد على تفعيل حظر التنقل بين المدن» و«منع تنقل السيارات المحملة بالمواشي عبر البوابات وارجاعها للمدينة التي جاءت منها» و«قفل الأعمال والأنشطة التجارية».

ويشمل قفل الأعمال والأنشطة التجارية: «صالات المناسبات، الصالات الرياضية، مقاهي الأرقيلة، المزينات، صالونات الحلاقة، المطاعم، على أن تستمر في العمل بطريقة التوصيل وبدون وجود كراسي ويتم إغلاق النشاطات الأخرى عند بداية الحظر التجول» وفق البلدية.

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