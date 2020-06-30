وفد طبي من حكومة الوفاق يزور مخيم النازحين في صرمان

أحد عناصر الفريق الطبي يوزع معقمات على النازحين في مخيم صرمان. (الإنترنت)

زار وفد طبي من حكومة الوفاق مخيما للنازحين ببلدية صرمان، وأجرى كشوفات طبية لـ28 حالة داخل المخيم.



وضمت الزيارة التي جرت أمس الإثنين أفرادا من قسم الإسعاف التابع لمركز الطب الميداني والدعم، بالتعاون مع وزارة النازحين التابعة لحكومة الوفاق، ووحدة صحة النازحين بوزارة الصحة.



وقدم الفريق الأدوية لمحتاجيها، إضافة إلى بعض النصائح والإرشادات بخصوص جائحة كورونا، وتقديم المعقمات والمطهرات والأقنعة للنزلاء للوقاية من الفيروس، حسب صفحة مركز الطب الميداني والدعم بموقع «فيسبوك»، مؤكدة استمرار الزيارات إلى جميع المخيمات ضمن البرنامج المعد مع وزارة النازحين.

وفي وقت سابق، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا إلى 802 حالة إصابة، منها 573 حالة نشطة، و206 متعافين، و23 حالة وفاة؛ وذلك بعد تسجيل 40 إصابة أمس الإثنين وحالتي وفاة.

جانب من جولة الفريق الطبي في مخيم النازحين بصرمان. (الإنترنت)